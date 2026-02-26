В Женеве начались переговоры между США и Украиной

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что в Женеве началась его встреча со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, с украинской стороны в состав делегации сегодня вошли депутат Украины Давид Арахамия, украинский государственный деятель, экономист и политик Алексей Соболев и заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарина Марчак.

"Вместе с экономической командой правительства мы тщательно проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества",- написал он.

Он также отметил, что вместе с Давидом Арахамией обсудит подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны.

"Важный блок – гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты возвращения наших граждан. Мы сосредоточены на практических решениях. О результатах ообщим после завершения встречи",- отметил он.