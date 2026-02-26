Cenevrədə ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar başlayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rustem Umerov Cenevrədə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və sahibkar Cared Kuşnerlə görüşünün başladığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna tərəfindən bu gün nümayəndə heyətinin tərkibinə deputat David Araxamiya, dövlət xadimi, iqtisadçı və siyasətçi Aleksey Sobolev və Ukraynanın iqtisadiyyat, ətraf mühit və kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Darina Marçak daxil olub.

    "Hökumətin iqtisadi komandası ilə birlikdə biz firavanlığın təmin edilməsi üzrə tədbirlər paketini hazırlayacağıq: Ukraynanın bərpası və iqtisadi dəstək mexanizmləri, investisiyaların cəlb edilməsi alətləri və uzunmüddətli əməkdaşlıq çərçivəsi", - o yazıb.

    R.Umerov qeyd edib ki, David Araxamiya ilə birlikdə Rusiya tərəfinin iştirakı ilə üçtərəfli danışıqların növbəti raunduna hazırlığı müzakirə edəcək.

    "Humanitar aspekt və mümkün mübadilələr vacib məsələlərdir. Vətəndaşlarımızın geri qaytarılması ilə bağlı konkret nəticələrə ümid edirik. Biz praktiki həll yollarına fokuslanmışıq. Nəticələr barədə görüş başa çatdıqdan sonra məlumat verəcəyik", - o qeyd edib.

    ABŞ Ukrayna danışıqlar Cenevrə
    В Женеве начались переговоры между США и Украиной
    Talks between US, Ukraine in Geneva kick off

