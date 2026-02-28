Tramp: ABŞ Venesuela neftini Texasa göndərir
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 05:34
ABŞ Venesuela neftinə nəzarəti ələ keçirib və onu Texasa göndərir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "KIII 3 News" televiziya kanalına verdiyi müsahibədə bildirib.
"Bir neçə ay əvvəl Venesuelaya hücum etdik və bu, çox uğurlu oldu. Neft üzərində nəzarəti ələ keçirdik. Venesuela nümayəndələri və ölkənin səlahiyyətli prezidenti ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Bu neft Texasa göndərilir", - deyə o bildirib.
Xatırladaq ki, Amerika lideri Venesuelanın dünya bazarında satış üçün ABŞ-yə 80 milyon barel neft ötürdüyünü bildirib.
