İsrail İranın bir neçə şəhərinə zərbə endirib
Region
- 28 fevral, 2026
- 11:29
İsrailin İrana endirdiyi zərbələr zamanı partlayışlar yalnız Tehranda deyil, ölkənin digər şəhərlərində də eşidilib.
Bu barədə "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir.
Partlayışlar İsfahan, Qum, Kərəc, Kirmanşah, Təbriz şəhərlərində və Lorestan əyalətində də baş verib.
Son xəbərlər
11:36
Azərbaycanın MDB ölkələrinə ixracı 5 %-ə yaxın artıb, idxalı isə 40 % azalıbBiznes
11:30
Bakıda evdən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
11:29
İsrail İranın bir neçə şəhərinə zərbə endiribRegion
11:26
Bakı-Dubay və Bakı-Ciddə reysləri İran hava məkanının bağlı olması səbəbindən geri qayıdıbİnfrastruktur
11:25
Partlayışlar fonunda Tehran Fond Birjasında ticarət dayandırılıbRegion
11:16
Efiopiyanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri başa çatıbXarici siyasət
11:08
Video
"Region Plus" analitik jurnalının 20 yaşı tamam olur - VİDEOMultimedia
11:05
Cəlilabadda leysan müvəqqəti körpünü yenidən yararsız hala salıbHadisə
11:05