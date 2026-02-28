İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tehrana endirilən hava zərbəsi nəticəsində üç nəfər həlak olub

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 18:26
    Tehrana endirilən hava zərbəsi nəticəsində üç nəfər həlak olub

    ABŞ və İsrailin hücumu nəticəsində İran paytaxtının azı üç sakini həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi İranın SNN telekanalına istinadən məlumat yayıb.

    Zərbələrə İranın ən böyük şəhərləri, o cümlədən Tehran məruz qalıb.

    "Tasnim" agentliyinin məlumatına görə, ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı hərbi bazaları da hücuma məruz qalıb.

    Три человека погибли в одном из районов Тегерана из-за авиаударов

