Три человека погибли в одном из районов Тегерана из-за авиаударов
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 18:16
По меньшей мере три жителя района Нармак иранской столицы погибли в результате атаки США и Израиля.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал SNN.
Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран.
По данным агентства Tasnim, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
