Три человека погибли в одном из районов Тегерана из-за авиаударов

По меньшей мере три жителя района Нармак иранской столицы погибли в результате атаки США и Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал SNN.

Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран.

По данным агентства Tasnim, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.