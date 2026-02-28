Три человека погибли в одном из районов Тегерана из-за авиаударов

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    По меньшей мере три жителя района Нармак иранской столицы погибли в результате атаки США и Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал SNN.

    Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран.

    По данным агентства Tasnim, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Tehrana endirilən hava zərbəsi nəticəsində üç nəfər həlak olub

