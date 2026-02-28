BMT TŞ-nin İranla bağlı təcili iclası çağırılıb
Region
- 28 fevral, 2026
- 19:05
BMT Təhlükəsizlik Şurası Yaxın Şərqdə artan gərginlik fonunda İranla bağlı təcili iclas çağırıb.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, Şuranın 10112-ci iclası 28 fevral 2026-cı il tarixində Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da Nyu-Yorkda keçiriləcək.
İclasın regionda son hərbi eskalasiya və İran ətrafında yaranmış təhlükəsizlik vəziyyətinə həsr olunacağı gözlənilir.
Şura üzvlərinin mövcud vəziyyəti qiymətləndirəcəyi və mümkün diplomatik addımları nəzərdən keçirəcəyi bildirilir.
Son xəbərlər
19:12
İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edibDigər ölkələr
19:06
Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" oyununda qalib müəyyənləşməyibFutbol
19:05
BMT TŞ-nin İranla bağlı təcili iclası çağırılıbRegion
19:01
KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıbDigər ölkələr
18:54
Video
İranda məktəbə endirilən zərbədə ölənlərin sayı 70-ə yüksəlib - YENİLƏNİB-4Region
18:49
İran Yaxın Şərqdəki 14 ABŞ bazasına zərbələr endirib - YENİLƏNİBRegion
18:40
Video
Cəlilabadda selin yararsız hala saldığı körpü bərpa olunub - YENİLƏNİBHadisə
18:37
Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıbRegion
18:29