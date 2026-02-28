İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 19:05
    BMT TŞ-nin İranla bağlı təcili iclası çağırılıb

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Yaxın Şərqdə artan gərginlik fonunda İranla bağlı təcili iclas çağırıb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, Şuranın 10112-ci iclası 28 fevral 2026-cı il tarixində Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da Nyu-Yorkda keçiriləcək.

    İclasın regionda son hərbi eskalasiya və İran ətrafında yaranmış təhlükəsizlik vəziyyətinə həsr olunacağı gözlənilir.

    Şura üzvlərinin mövcud vəziyyəti qiymətləndirəcəyi və mümkün diplomatik addımları nəzərdən keçirəcəyi bildirilir.

    Son xəbərlər

    19:12

    İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    19:06

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    19:05

    Region
    19:01

    KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:54
    Video

    İranda məktəbə endirilən zərbədə ölənlərin sayı 70-ə yüksəlib - YENİLƏNİB-4

    Region
    18:49

    İran Yaxın Şərqdəki 14 ABŞ bazasına zərbələr endirib - YENİLƏNİB

    Region
    18:40
    Video

    Cəlilabadda selin yararsız hala saldığı körpü bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:37

    Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıb

    Region
    18:29

    Əraqçi: İran suverenliyini qorumaq üçün bütün hərbi imkanlardan istifadə edəcək

    Region
