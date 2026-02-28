СБ ООН назначил время срочного заседания в связи с ситуацией в Иране
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 18:51
Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по Ирану на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.
Как передает американское бюро Report, заседание Совбеза состоится 28 февраля 2026 года в 01:00 по бакинскому времени в Нью-Йорке.
Ожидается, что заседание будет посвящено недавней военной эскалации в регионе и сложившейся вокруг Ирана ситуации в сфере безопасности.
Отмечается, что члены Совбеза оценят текущую обстановку и рассмотрят возможные дипломатические шаги для разрешения ситуации.
Последние новости
19:18
КСИР начал новую волну ракетных ударов по базам СШАВ регионе
19:11
Премьер-лига: "Габала" и "Карван-Евлах" сыграли вничьюФутбол
19:09
Fox: США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзеДругие страны
19:04
Арагчи: Мы готовы к деэскалации, однако сначала агрессия должна быть остановленаВ регионе
19:01
Генсек ООН осудил военную эскалацию на Ближнем ВостокеДругие страны
18:54
Израиль заявил о массированном ударе по стратегической обороне ИранаДругие страны
18:51
СБ ООН назначил время срочного заседания в связи с ситуацией в ИранеВ регионе
18:49
Турция приостановила полеты в пять странВ регионе
18:46