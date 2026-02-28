СБ ООН назначил время срочного заседания в связи с ситуацией в Иране

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 февраля, 2026
    • 18:51
    Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по Ирану на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

    Как передает американское бюро Report, заседание Совбеза состоится 28 февраля 2026 года в 01:00 по бакинскому времени в Нью-Йорке.

    Ожидается, что заседание будет посвящено недавней военной эскалации в регионе и сложившейся вокруг Ирана ситуации в сфере безопасности.

    Отмечается, что члены Совбеза оценят текущую обстановку и рассмотрят возможные дипломатические шаги для разрешения ситуации.

