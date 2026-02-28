СБ ООН назначил время срочного заседания в связи с ситуацией в Иране

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по Ирану на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает американское бюро Report, заседание Совбеза состоится 28 февраля 2026 года в 01:00 по бакинскому времени в Нью-Йорке.

Ожидается, что заседание будет посвящено недавней военной эскалации в регионе и сложившейся вокруг Ирана ситуации в сфере безопасности.

Отмечается, что члены Совбеза оценят текущую обстановку и рассмотрят возможные дипломатические шаги для разрешения ситуации.