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    Лескюр: За 3 месяца ЕС высвободит из запасов более 42 млн баррелей топлива

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 18:22
    Лескюр: За 3 месяца ЕС высвободит из запасов более 42 млн баррелей топлива

    Страны Евросоюза в течение трех месяцев высвободят из своих запасов более 42 млн баррелей топлива для снижения цен на него на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр по прибытии на совет по энергетике в Люксембурге.

    "Мы обсудим два основных вопроса. Во-первых, высвобождение стратегических резервов бензина и дизеля. Это было решено 2 октября на встрече G7 под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона. В следующие три месяца мы выпустим более 42 млн баррелей", - сказал он, отметив, что половину этого объема составит дизельное топливо.

    Второй вопрос связан со снижением зависимости от ископаемых видов топлива и развитие возобновляемой энергетики.

    Ролан Лескюр Эмманюэль Макрон Европейский союз (ЕС) Дизельное топливо
    Leskyur: Aİ 3 ay ərzində ehtiyatlardan 42 milyon bareldən çox yanacaq çıxaracaq
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