"Азеристиликтеджхизат" за 9 месяцев увеличил производство тепловой энергии более чем на 4%

В январе-сентябре 2026 года ОАО "Азеристиликтеджхизат" (Azəristiliktəchizat ASC) произвело 1 млн 67 тыс. 857 Гкал тепловой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, это на 4,3% больше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.

Согласно информации, за этот период потребителям было продано 1 млн 13 тыс. 768 Гкал тепловой энергии, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период доля тепловых потерь зафиксирована на уровне 13,1%, что на 0,1 процентного пункта меньше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.

За этот период общая сумма платежей за услуги, оказанные "Азеристиликтеджхизат" по договорам теплоснабжения, горячего водоснабжения и обслуживания, составила 26 млн 458,1 тыс. манатов, что на 24,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 9 месяцев текущего года в "Азеристиликтеджхизат" поступили платежи в размере 24 млн 933,1 тыс. манатов, что составляет 94,2 % от общего объема платежей. Также в текущем году в акционерное общество поступили средства в размере 6 млн 97,4 тыс. манатов, что на 32,4 % больше в годовом сравнении.