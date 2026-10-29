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    "Азеристиликтеджхизат" за 9 месяцев увеличил производство тепловой энергии более чем на 4%

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 18:10
    Азеристиликтеджхизат за 9 месяцев увеличил производство тепловой энергии более чем на 4%

    В январе-сентябре 2026 года ОАО "Азеристиликтеджхизат" (Azəristiliktəchizat ASC) произвело 1 млн 67 тыс. 857 Гкал тепловой энергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, это на 4,3% больше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.

    Согласно информации, за этот период потребителям было продано 1 млн 13 тыс. 768 Гкал тепловой энергии, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В отчетный период доля тепловых потерь зафиксирована на уровне 13,1%, что на 0,1 процентного пункта меньше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.

    За этот период общая сумма платежей за услуги, оказанные "Азеристиликтеджхизат" по договорам теплоснабжения, горячего водоснабжения и обслуживания, составила 26 млн 458,1 тыс. манатов, что на 24,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 9 месяцев текущего года в "Азеристиликтеджхизат" поступили платежи в размере 24 млн 933,1 тыс. манатов, что составляет 94,2 % от общего объема платежей. Также в текущем году в акционерное общество поступили средства в размере 6 млн 97,4 тыс. манатов, что на 32,4 % больше в годовом сравнении.

    тепловая энергия
    "Azəristiliktəchizat" 9 ayda istilik enerjisi istehsalını 4 %-dən çox artırıb
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