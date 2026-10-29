İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "Azəristiliktəchizat" 9 ayda istilik enerjisi istehsalını 4 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2026
    • 18:02
    Azəristiliktəchizat 9 ayda istilik enerjisi istehsalını 4 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azəristiliktəchizat" ASC 1 milyon 67 min 857 Qkal istilik enerjisi istehsal edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 4,3 % çoxdur.

    Məlumata görə, bu müddət ərzində istehlakçılara 1 milyon 13 min 768 Qkal istilik enerjisi satılıb ki, bu da ötən ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 3,6 % çoxdur.

    Hesabat dövründə istilik itkisinin nisbəti 13,1 % səviyyəsində qeydə alınıb ki, 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 0,1 faiz bəndi azdır.

    Bu müddət ərzində səhmdar cəmiyyəti tərəfindən istilik təchizatı, isti su və xidmət müqavilələri üzrə göstərilən xidmətlərə görə ödənişlərin ümumi məbləği 26 milyon 458,1 min manat həcmində olub ki, bu da ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 24,4 % çoxdur.

    Cari ilin 9 ayı ərzində "Azəristiliktəchizat" ASC-yə 24 milyon 933,1 min manat məbləğində ödəniş daxil olub ki, bu da ümumi ödəniş həcminin 94,2 %-nə bərabərdir. Həmçinin bu il səhmdar cəmiyyətinə 6 milyon 97,4 min manat vəsait daxil olub ki, bu da illik müqayisədə 32,4 % çoxdur.

    Azəristiliktəchizat ASC
    "Азеристиликтеджхизат" за 9 месяцев увеличил производство тепловой энергии более чем на 4%
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    18:41
    Könül Əliyeva "Böyük Dəbilqə" yarışında çempionluq qazanan ilk azərbaycanlı qadın olub
    Fərdi
    18:38
    Leskyur: Aİ 3 ay ərzində ehtiyatlardan 42 milyon bareldən çox yanacaq çıxaracaq
    Digər ölkələr
    18:36
    Foto
    Video
    Kəsəmən - Göyçənin qədim Azərbaycan yurdlarından biri
    Daxili siyasət
    18:36
    Foto
    Bakıda keçirilən NATO qiymətləndirilməsi başa çatıb
    Digər
    18:25
    Ərdoğan Mirziyoyevlə görüşdə TDT-nin güclənəcəyini bildirib
    Region
    18:20
    Foto
    Azərbaycanla Keniya arasında hüquqi əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    18:15
    Berlində fəallar daha bir ali məktəbin girişini bağlayıblar
    Digər ölkələr
    18:13
    Zaqrebdə Azərbaycanın yaşıl keçidin irəlilədilməsindəki nailiyyətləri açıqlanıb
    Xarici siyasət
    18:02
    "Azəristiliktəchizat" 9 ayda istilik enerjisi istehsalını 4 %-dən çox artırıb
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti