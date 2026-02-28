İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 18:37
    Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıb
    Abdulkadir Uraloğlu

    Türkiyə ABŞ və İsrailin hücumları səbəbindən beş ölkəyə uçuşları dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, İran, İraq, Suriya, Livan və İordaniyaya uçuşlar martın 2-dək ləğv olunub. O bildirib ki, hazırda İranda Türk Hava Yolları və "Pegasus" şirkətlərinə məxsus iki təyyarə var və hava gəmilərinin ölkəyə gətirilməsi istiqamətində iş aparılır.

    Türkiyə uçuş ləğv
