İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    Modi və Tramp Hörmüz boğazında təhlükəsiz gəmiçiliyin vacibliyini qeyd ediblər

    • 14 aprel, 2026
    • 20:22
    Modi və Tramp Hörmüz boğazında təhlükəsiz gəmiçiliyin vacibliyini qeyd ediblər

    Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Modi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Dostum, Prezident Donald Tramp mənə zəng etdi. Biz müxtəlif sektorlar üzrə ikitərəfli əməkdaşlığımızda əldə edilmiş əhəmiyyətli irəliləyişi nəzərdən keçirdik. Biz bütün sahələrdə Hərtərəfli Qlobal Strateji Tərəfdaşlığımızın daha da möhkəmləndirilməsinə sadiqik", - o yazıb.

    Modinin sözlərinə görə, onlar Hörmüz boğazının açıq və təhlükəsiz saxlanılmasının vacibliyini vurğulayaraq, Yaxın Şərqdəki vəziyyəti də müzakirə ediblər.

    Моди и Трамп отметили важность безопасного судоходства в Ормузском проливе
    Modi says India, US to strengthen strategic partnership after Trump call

