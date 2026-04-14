Modi və Tramp Hörmüz boğazında təhlükəsiz gəmiçiliyin vacibliyini qeyd ediblər
- 14 aprel, 2026
- 20:22
Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Modi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Dostum, Prezident Donald Tramp mənə zəng etdi. Biz müxtəlif sektorlar üzrə ikitərəfli əməkdaşlığımızda əldə edilmiş əhəmiyyətli irəliləyişi nəzərdən keçirdik. Biz bütün sahələrdə Hərtərəfli Qlobal Strateji Tərəfdaşlığımızın daha da möhkəmləndirilməsinə sadiqik", - o yazıb.
Modinin sözlərinə görə, onlar Hörmüz boğazının açıq və təhlükəsiz saxlanılmasının vacibliyini vurğulayaraq, Yaxın Şərqdəki vəziyyəti də müzakirə ediblər.
23:07
Ukrayna və Norveç müdafiə tərəfdaşlığı haqqında bəyannamə imzalayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:53
Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıbFutbol
22:46
Elçin Əmirbəyov və Jiri Brodski Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblərXarici siyasət
22:30
Mirzoyan və Kubilyus müdafiə sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblərRegion
22:19
Vaşinqtonda İsrail və Livan səfirləri arasında görüş başa çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:14
Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Misir və Türkiyənin XİN rəhbərləri Ankarada regional məsələləri müzakirə edəcəklərRegion
22:00
Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulubKomanda
21:51
Masazırda iki qadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
21:41