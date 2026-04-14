Моди и Трамп отметили важность безопасного судоходства в Ормузском проливе
Другие страны
- 14 апреля, 2026
- 18:44
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом Моди написал в соцсети Х.
"Мне позвонил мой друг, президент Дональд Трамп. Мы рассмотрели существенный прогресс, достигнутый в нашем двустороннем сотрудничестве в различных секторах. Мы привержены дальнейшему укреплению нашего Всеобъемлющего глобального стратегического партнерства во всех областях", - написал он.
По словам Моди, они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув важность сохранения Ормузского пролива открытым и безопасным.
Последние новости
