    Моди и Трамп отметили важность безопасного судоходства в Ормузском проливе

    • 14 апреля, 2026
    • 18:44
    Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом Моди написал в соцсети Х.

    "Мне позвонил мой друг, президент Дональд Трамп. Мы рассмотрели существенный прогресс, достигнутый в нашем двустороннем сотрудничестве в различных секторах. Мы привержены дальнейшему укреплению нашего Всеобъемлющего глобального стратегического партнерства во всех областях", - написал он.

    По словам Моди, они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув важность сохранения Ормузского пролива открытым и безопасным.

    Нарендра Моди Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Modi və Tramp Hörmüz boğazında təhlükəsiz gəmiçiliyin vacibliyini qeyd ediblər
    Modi says India, US to strengthen strategic partnership after Trump call

