Моди и Трамп отметили важность безопасного судоходства в Ормузском проливе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом Моди написал в соцсети Х.

"Мне позвонил мой друг, президент Дональд Трамп. Мы рассмотрели существенный прогресс, достигнутый в нашем двустороннем сотрудничестве в различных секторах. Мы привержены дальнейшему укреплению нашего Всеобъемлющего глобального стратегического партнерства во всех областях", - написал он.

По словам Моди, они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув важность сохранения Ормузского пролива открытым и безопасным.