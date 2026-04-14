20 yaşadək cüdoçular arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib
- 14 aprel, 2026
- 20:09
20 yaşadək cüdoçular arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan turnirdə 32 klub və idman cəmiyyətindən 145 idmançı (113 oğlan, 32 qız) ümumilikdə 13 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayıb.
Cüdoda ne-vaza bacarıqları idmançıların görüş zamanı yer (parter) texnikalarını inkişaf etdirməsinə və təkmilləşdirməsinə şərait yaradır. Bu bacarıqlar həm fəndlərdən yayınmaq, həm də rəqibi daha effektiv şəkildə məğlub etmək üçün vacib taktiki yanaşmaların formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Qalib və mükafatçıları təqdim edirik:
Oğlanlar
60 kq
1. Kərim Kərimli (Neftçi İK)
2. Bahadır Feyzullayev (Neftçi İK)
3. Nicat Şıxızadə (JC 2012 Qobustan)
3. Fərid Qasımzadə (Azəri-Cüdo İKİB)
66 kq
1. Nihad Rəhimov (RKİM)
2. Əli Cəfərov (Judo Club 2012)
3. Kənan Məmmədov (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
3. Zeyd Ələsgərov (Sərhədçi İM)
73 kq
1. Fəqan Məmmədli (Judo Club 2012)
2. Tunar Məmmədli (Sərhədçi İM)
3. Rəsul Əmirzadə (Neftçi İK)
3. Ümüd Əbdülov (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
81 kq
1. Məhəmməd Ağakişiyev (Sərhədçi İM)
2. Cahandar Haqverdiyev (Atilla İK)
3. Kənan Məmmədli (Judo Club 2012)
3. Həşim Abbasov (Atilla İK)
90 kq
1. Qəzənfər Kazımlı (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Amir Xəzriyev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Akif Zeydquliyev (Atilla İK)
-100 kq
1. Elşən Fərzəliyev (Judo Club 2012)
2. Fərid İsmayılov (Judo Club 2012)
+100 kq
1. Oqtay Məmmədov (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
Qızlar
52 kq
1. Sevil Abdulzadə (Neftçi İK)
2. Leyla Əliyeva (Judo Club 2012)
3. Gülay Haqverdiyeva (Neftçi İK)
57 kq
1. Zeynəb Şərbətova (Naftalan UGİM)
2. Esmira Bayramova (Xəzri İK)
3. Zəhra Əliyeva (AHİTA)
3. Yasəmən Əkbəri (RKİM)
63 kq
1. Zəhra Hüseynzadə (Xəzri İK)
2. Leyla Məcidova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. İlahə Əzizzadə (Neftçi İK)
70 kq
1. Mələk Bayramlı (DİN İC)
2. Aynur Mirzağayeva (Neftçi İK)
78 kq
1. Arzu Rəşidova (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
2. Əsmər Əliyeva (Neftçi İK)
3. Zəhra İbadova (Neftçi İK)
+78 kq
1. Ceyran Vijehdolatabad (Fərid İK Sumqayıt)
2. Aysel Mustafazadə (İmişli)
3. Nərgiz Vəlizadə (Judo Club 2012)