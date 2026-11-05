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    Kodzo Taşima FIFA prezidenti postuna namizədliyini irəli sürüb

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 15:37
    Kodzo Taşima FIFA prezidenti postuna namizədliyini irəli sürüb

    Yaponiya Futbol Assosiasiyasının keçmiş prezidenti Kodzo Taşima FIFA-nın rəhbəri postuna namizədliyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Gekisaka" portalı məlumat yayıb.

    Taşima qərarını Tokioda keçirdiyi mətbuat konfransında elan edib.

    FIFA prezidentinin növbəti seçkiləri 2027-ci ilin martında keçiriləcək. Namizədlərin müraciətləri noyabrın 18-dək qəbul olunacaq. Hazırda beynəlxalq futbol qurumuna isveçrəli Canni İnfantino rəhbərlik edir.

    Kodzo Taşima namizədliyini irəli sürməsinin əsas səbəbi kimi 2026-cı il dünya çempionatı ətrafında yaranan iki mübahisəli hadisəni göstərib. Bunlardan biri ABŞ millisinin hücumçusu Folarin Baloqunun diskvalifikasiyasının ləğv edilməsi, digəri isə ABŞ-nin İran millisinin ölkəyə girişinə məhdudiyyət tətbiq etməsidir.

    Kodzo Taşima Canni İnfantino Yaponiya Futbol Assosiasiyası FIFA
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