Kodzo Taşima FIFA prezidenti postuna namizədliyini irəli sürüb
- 05 noyabr, 2026
- 15:37
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Yaponiya Futbol Assosiasiyasının keçmiş prezidenti Kodzo Taşima FIFA-nın rəhbəri postuna namizədliyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Gekisaka" portalı məlumat yayıb.
Taşima qərarını Tokioda keçirdiyi mətbuat konfransında elan edib.
FIFA prezidentinin növbəti seçkiləri 2027-ci ilin martında keçiriləcək. Namizədlərin müraciətləri noyabrın 18-dək qəbul olunacaq. Hazırda beynəlxalq futbol qurumuna isveçrəli Canni İnfantino rəhbərlik edir.
Kodzo Taşima namizədliyini irəli sürməsinin əsas səbəbi kimi 2026-cı il dünya çempionatı ətrafında yaranan iki mübahisəli hadisəni göstərib. Bunlardan biri ABŞ millisinin hücumçusu Folarin Baloqunun diskvalifikasiyasının ləğv edilməsi, digəri isə ABŞ-nin İran millisinin ölkəyə girişinə məhdudiyyət tətbiq etməsidir.