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    Avropada bir neçə təyyarə partlayış təhlükəsi səbəbindən məcburi eniş edib - Yenilənib

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 15:37
    Avropada bir neçə təyyarə partlayış təhlükəsi səbəbindən məcburi eniş edib - Yenilənib

    Varşavadan Brüsselə uçan Polşanın LOT aviaşirkətinin təyyarəsi partlayış təhlükəsi barədə məlumat aldıqdan sonra Belçika hava limanında təhlükəsiz şəkildə eniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə VRT Brüssel hava limanının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Vəziyyət qısa müddətdə nəzarətə götürülsə də, polis bu həftə baş verən oxşar hadisələrlə əlaqəni araşdırılır.

    Buxarestdə (Rumıniya) eniş etmiş "Wizz Air" aviaşirkətinə məxsus təyyarənin ekipajı hava limanını bomba partlayışı təhlükəsi barədə məlumatlandırıb.

    Bundan əlavə, BHT telekanalının məlumatına görə, potensial təhlükə barədə siqnallar səbəbindən üç təyyarə Bolqarıstanda təcili eniş edib. Onlardan ikisi paytaxtdakı Vasil Levski adına hava limanında, biri isə Plovdiv hava limanında eniş edib.

    Həmçinin, Finlandiyanın "Finnair" aviaşirkətinin ikinci təyyarəsi minalanma təhlükəsi barədə siqnal alıb, o, Vyana hava limanında uğurla eniş edib. Söhbət "Finnair"in sifarişi ilə Danimarkanın "Jettime" çarter şirkəti tərəfindən həyata keçirilən reysdən gedir.

    Xarici medianın məlumatına görə, partlayış təhlükəsi barədə 12 məlumat qeydə alınıb.

    Bu gün bir neçə sərnişin təyyarəsi partlayış təhlükəsi barədə məlumatlara görə marşrutlarını dəyişməyə və Avropanın müxtəlif ölkələrində planlaşdırılmamış enişlər etməyə məcbur olub.

    Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

    Dublindən Romaya EI402 reysini yerinə yetirən "Aer Lingus" aviaşirkətinin təyyarəsi Parisdən təxminən 100 km qərbdə yerləşən Evre hava limanında təhlükəsiz şəkildə eniş edib.

    Belçika mediasının məlumatına görə, Brüsselin "Zaventem" hava limanında məcburi eniş edən təyyarə Polşanın "LOT" aviaşirkətinə məxsus olub.

    Bu arada, Helsinkidən uçan "Finnair" təyyarəsi İtaliya Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcı təyyarələri tərəfindən Romadakı planlaşdırılmış təyinat hava limanına qədər təhlükəsiz şəkildə müşayiət olunub. Bu barədə vəziyyətlə tanış olan mənbə bildirib.

    Bolqarıstan rəsmiləri partlayış təhdidləri səbəbindən təcili eniş edən üç təyyarə barədə məlumat veriblər.

    "bTV" telekanalının məlumatına görə, Kopenhagen və Madriddən gələn iki təyyarə Sofiyada eniş edib. Londondan uçan daha bir layner isə Plovdivdə eniş edib.

    Məcburi eniş Avropa ölkələri
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