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    В Европе несколько самолетов совершили экстренние посадки из-за угроз взрыва - Обновлено

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 15:25
    В Европе несколько самолетов совершили экстренние посадки из-за угроз взрыва - Обновлено

    Самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Брюссель, благополучно приземлился в бельгийском аэропорту после получения сообщения об угрозе взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает VRT со ссылкой на пресс-службу аэропорта Брюсселя.

    В соответствии с процедурой федеральная полиция Бельгии немедленно провела анализ рисков.

    "После проверки федеральной полицией выяснилось, что дополнительных мер принимать не нужно. Самолет тем временем благополучно приземлился", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

    Хотя ситуация была быстро урегулирована, полиция сообщает, что продолжается расследование возможной связи с предыдущими подобными инцидентами на этой неделе.

    Экипаж севшего в Бухаресте (Румыния) борта авиакомпании Wizz Air информировал аэропорт об угрозе взрыва бомбы.

    "Экипаж самолета авиакомпании Wizz Air, прибывшего из Милана уведомил диспетчерскую вышку международного аэропорта имени Анри Коандэ в Бухаресте об угрозе взрыва, в аэропорту был создан кризисный центр", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    Кроме того, по данным болгарского BHT, три самолета совершили экстренную посадку в Болгарии из-за сигналов о потенциальной опасности. Двое из них приземлились в аэропорту имени Васила Левски в столице, а один - в аэропорту Пловдива.

    Также второй самолет финской авиакомпании Finnair получил сигнал об угрозе минирования, он успешно приземлился в аэропорту Вены. Речь идет о рейсе, который совершала датская чартерная компания Jettime по заказу Finnair.

    По данным чешских медиа, четыре самолета, направлявшиеся в Прагу, получили угрозы о возможном взрыве. Правоохранители и персонал аэропорта активировали все необходимые меры безопасности с минимально возможным воздействием на пассажиров и авиасообщение.

    По данным зарубежных медиа, было зафиксировано 12 сообщений об угрозе взрыва.

    Несколько пассажирских самолетов 5 ноября были вынуждены изменить маршруты и совершить незапланированные посадки в разных странах Европы из-за сообщений об угрозах взрыва.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Самолет авиакомпании Aer Lingus, выполнявший рейс EI402 из Дублина в Рим, благополучно приземлился в аэропорту Эвре, расположенном примерно в 100 км к западу от Парижа.

    По данным бельгийских медиа, самолет, совершивший вынужденную посадку в аэропорту Завентем в Брюсселе, принадлежал польской авиакомпании LOT.

    Тем временем самолет Finnair, следовавший из Хельсинки, был благополучно сопровожден истребителями ВВС Италии до запланированного аэропорта прибытия в Риме. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Болгарские власти сообщили о трех самолетах, совершивших экстренные посадки из-за угроз взрыва.

    По данным телеканала bTV, два самолета, следовавшие из Копенгагена и Мадрида, приземлились в Софии. Еще один лайнер, прибывший из Лондона, совершил посадку в Пловдиве, сообщают местные медиа.

    Вынужденная посадка Экстренная посадка Болгария Франция Румыния Чехия
    Avropada bir neçə təyyarə partlayış təhlükəsi səbəbindən məcburi eniş edib - Yenilənib
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