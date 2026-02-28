Турция приостановила полеты в пять стран

Турция на фоне атак США и Израила на Иран приостановила полеты в пять стран региона.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что рейсы в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию отменены до 2 марта.

Министр добавил, что в настоящее время в Иране находятся два самолета, принадлежащие компаниям Turkish Airlines и Pegasus, ведется работа по возвращению воздушных судов в страну.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.