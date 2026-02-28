Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турция приостановила полеты в пять стран

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 18:49
    Турция приостановила полеты в пять стран

    Турция на фоне атак США и Израила на Иран приостановила полеты в пять стран региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

    Он отметил, что рейсы в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию отменены до 2 марта.

    Министр добавил, что в настоящее время в Иране находятся два самолета, принадлежащие компаниям Turkish Airlines и Pegasus, ведется работа по возвращению воздушных судов в страну.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    Турция отмена рейсов Удары по Ирану Абдулкадир Уралоглу
    Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıb

    Последние новости

    19:18

    КСИР начал новую волну ракетных ударов по базам США

    В регионе
    19:11

    Премьер-лига: "Габала" и "Карван-Евлах" сыграли вничью

    Футбол
    19:09

    Fox: США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе

    Другие страны
    19:04

    Арагчи: Мы готовы к деэскалации, однако сначала агрессия должна быть остановлена

    В регионе
    19:01

    Генсек ООН осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    18:54

    Израиль заявил о массированном ударе по стратегической обороне Ирана

    Другие страны
    18:51

    СБ ООН назначил время срочного заседания в связи с ситуацией в Иране

    В регионе
    18:49

    Турция приостановила полеты в пять стран

    В регионе
    18:46

    Арагчи: Иран использует все свои военные возможности для защиты суверенитета

    В регионе
    Лента новостей