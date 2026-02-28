В Шамахы произошло землетрясение
Происшествия
- 28 февраля, 2026
- 23:48
В Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,6.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 27 км к юго-западу от станции Пиргулу на границе Шамахы-Агсу, очаг залегал на глубине 7 км.
Землетрясение в эпицентре и в близлежащих населенных пунктах ощущалось силой в 3 балла.
Отметим, что 27 и 28 февраля в Шамахы произошло семь землетрясений.
Последние новости
00:39
Лариджани: Иран "преподаст урок" напавшим на него странамВ регионе
00:26
Фото
Через ППП "Астара" из Ирана эвакуированы гражданин Италии и 12 азербайджанцев — ОБНОВЛЕНО-2В регионе
23:55
Глава Еврокомиссии созывает заседание в связи с событиями вокруг ИранаДругие страны
23:48
В Шамахы произошло землетрясениеПроисшествия
23:46
Трамп рассказал о вариантах США по выходу из конфликта с ИраномДругие страны
23:45
Эрдоган осудил атаки США и Израиля на Иран, а также удары Тегерана по странам регионаВ регионе
23:31
В мэрии Тегерана заявили о гибели зятя и невестки верховного лидера ИранаДругие страны
23:30
Арагчи не понимает, почему США напали на Иран, когда стороны вели переговорыВ регионе
23:13