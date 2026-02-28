Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 февраля, 2026
    • 23:48
    В Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,6.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 27 км к юго-западу от станции Пиргулу на границе Шамахы-Агсу, очаг залегал на глубине 7 км.

    Землетрясение в эпицентре и в близлежащих населенных пунктах ощущалось силой в 3 балла.

    Отметим, что 27 и 28 февраля в Шамахы произошло семь землетрясений.

