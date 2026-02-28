В Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 27 км к юго-западу от станции Пиргулу на границе Шамахы-Агсу, очаг залегал на глубине 7 км.

Землетрясение в эпицентре и в близлежащих населенных пунктах ощущалось силой в 3 балла.

Отметим, что 27 и 28 февраля в Шамахы произошло семь землетрясений.