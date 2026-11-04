Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира в Китае

Азербайджанские гимнасты успешно начали участие в чемпионате мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в китайском Нанкине.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, нашу страну на мировом первенстве в программе смешанных синхронных прыжков на батуте представляют победители серии Кубка мира 2026 года Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов, а в мужской синхронной программе - обладатели аналогичного титула Магсуд Магсудов и Гусейн Аббасов.

С.Магсудова и М.Магсудов также продемонстрируют свои навыки в индивидуальной программе.

В составе азербайджанской сборной по акробатической дорожке выступают двукратные чемпионы мира в командном зачете Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Алексей Караташов. Опытные гимнасты выступят в индивидуальных и в командных соревнованиях.

Отметим, что Алексей Караташов впервые дебютирует на чемпионате мира среди взрослых.

Первый квалификационный день чемпионата запомнился успешными результатами для азербайджанских гимнастов. Выступавшие в программе смешанных синхронных прыжков на батуте Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов набрали 50,25 балла, завоевав путевку в полуфинал.

Тофик Алиев с результатом 59,5 балла завершил квалификационный этап в качестве лидера и вышел в следующий. Михаил Малкин с результатом 57,1 балла занял четвертое место, получив право на участие во втором квалификационном этапе.

В командных соревнованиях гимнасты также добились успешного результата. Спортсмены по прыжкам на акробатической дорожке в общей сложности набрали 87,2 балла, обеспечив себе участие в финала с первого места в рейтинге.

5 ноября стартуют соревнования в индивидуальных программах по прыжкам на батуте. С.Магсудова М. Магсудов на этот раз будут представлять нашу страну в индивидуальных выступлениях.

Чемпионат мира завершится 8 ноября.