Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 20:21
    В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    В Баку состоялась официальная церемония открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

    Как сообщает Report, в мероприятии, организованном совместно Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей, приняли участие глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси генерал-майор внутренней службы Вадим Синявский, судьи соревнований и др.

    На мероприятии состоялось торжественное шествие членов главной судейской коллегии Международной спортивной федерации пожарных и спасателей и команд стран-участниц - Австрии, Болгарии, Беларуси, Румынии, Китая, Чехии, Германии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Словакии, Турции, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана.

    Затем турниры были объявлены открытыми.

    На церемонии были продемонстрированы видеоролики, воспевающие богатую историю и культуру Азербайджана, а также посвященные чемпионату мира, была представлена художественная программа, включающая национальные музыку и танцы.

    В соответствии с программой чемпионата далее были проведены полуфинальные и финальные соревнования среди мужчин и финальные соревнования среди женщин в дисциплине подъема по штурмовой лестнице.

    В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    Кямаледдин Гейдаров МЧС Азербайджана
    Фото
    Bakıda yanğınsöndürmə-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatının rəsmi açılışı olub
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    World Fire and Rescue Sport Championships officially open in Baku
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