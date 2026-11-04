Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
- 04 ноября, 2026
- 21:06
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Участники саммита ООН по инновациям в управлении, который состоится в Баку, ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət.
Как сообщает Report, среди них первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Аюбхон Султанов и замминистра юстиции Нумон Мухаммадиев, заместитель руководителя Управления делами президента Кыргызстана Талантбек Джунушев.
Гости находятся с визитом в Азербайджане с целью участия в международном "Саммите ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему", который пройдет в Баку 5-6 ноября.
Узбекистанская делегация выразила удовлетворение тем, что в их стране успешно функционируют сервисные центры на основе модели ASAN xidmət.
В ходе встречи с гостями из Кыргызстана было подчеркнуто успешное двустороннее сотрудничество в области обмена опытом.
В ходе обсуждений с грузинской стороной были рассмотрены вопросы сотрудничества в направлении изучения опыта в области решений на основе искусственного интеллекта.
Официальные лица Венесуэлы и Барбадоса отметили, что внедрение такого передового опыта деятельности ASAN xidmət в их странах может внести важный вклад в повышение качества государственных услуг и увеличение удовлетворенности граждан.
Гости также ознакомились с деятельностью Инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, центра Bilim Bakı, Мобильной службы ASAN, юридического лица публичного права ABAD.