Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 21:06
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət

    Участники саммита ООН по инновациям в управлении, который состоится в Баку, ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət.

    Как сообщает Report, среди них первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Аюбхон Султанов и замминистра юстиции Нумон Мухаммадиев, заместитель руководителя Управления делами президента Кыргызстана Талантбек Джунушев.

    Гости находятся с визитом в Азербайджане с целью участия в международном "Саммите ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему", который пройдет в Баку 5-6 ноября.

    Узбекистанская делегация выразила удовлетворение тем, что в их стране успешно функционируют сервисные центры на основе модели ASAN xidmət.

    В ходе встречи с гостями из Кыргызстана было подчеркнуто успешное двустороннее сотрудничество в области обмена опытом.

    В ходе обсуждений с грузинской стороной были рассмотрены вопросы сотрудничества в направлении изучения опыта в области решений на основе искусственного интеллекта.

    Официальные лица Венесуэлы и Барбадоса отметили, что внедрение такого передового опыта деятельности ASAN xidmət в их странах может внести важный вклад в повышение качества государственных услуг и увеличение удовлетворенности граждан.

    Гости также ознакомились с деятельностью Инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, центра Bilim Bakı, Мобильной службы ASAN, юридического лица публичного права ABAD.

    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət
    Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью ASAN Xidmət

    ASAN Xidmət Организация Объединённых Наций (ООН)
    Фото
    BMT sammitinin iştirakçıları "ASAN xidmət"in fəaliyyəti ilə tanış olublar
    Фото
    Officials from five countries visit ASAN service center in Baku
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