В Шамахинском районе вновь произошло землетрясение

28 февраля в Шамахинском районе были зафиксированы очередные подземные толчки.

Как сообщает Report, об этом проинформировал Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно сообщению, землетрясение магнитудой 3 произошло в 00:36 по местному времени.

По данным Бюро по исследованию землетрясений, очаг залегал на глубине 8 километров, подземные толчки не ощущались.