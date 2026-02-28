В Шамахинском районе вновь произошло землетрясение
Происшествия
- 28 февраля, 2026
- 02:48
28 февраля в Шамахинском районе были зафиксированы очередные подземные толчки.
Как сообщает Report, об этом проинформировал Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно сообщению, землетрясение магнитудой 3 произошло в 00:36 по местному времени.
По данным Бюро по исследованию землетрясений, очаг залегал на глубине 8 километров, подземные толчки не ощущались.
