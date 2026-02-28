В Шамахинском районе вновь произошло землетрясение

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Происшествия
    • 28 февраля, 2026
    • 02:48
    28 февраля в Шамахинском районе были зафиксированы очередные подземные толчки.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    Согласно сообщению, землетрясение магнитудой 3 произошло в 00:36 по местному времени.

    По данным Бюро по исследованию землетрясений, очаг залегал на глубине 8 километров, подземные толчки не ощущались.

    Şamaxıda yenidən zəlzələ olub

