    Şamaxıda yenidən zəlzələ olub

    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    • 02:41
    Fevralın 28-də Şamaxı rayonunda növbəti yeraltı təkanlar olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, maqnitudası 3 olan zəlzələ yerli vaxtla saat 00:36-da qeydə alınıb.

    Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, zəlzələ ocağının dərinliyi 8 kilometr olub və hiss edilməyib.

    Qeyd edək ki, ötən gün Şamaxı rayonunda üç dəfə zəlzələ olub.

