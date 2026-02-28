Şamaxıda yenidən zəlzələ olub
Hadisə
- 28 fevral, 2026
- 02:41
Fevralın 28-də Şamaxı rayonunda növbəti yeraltı təkanlar olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, maqnitudası 3 olan zəlzələ yerli vaxtla saat 00:36-da qeydə alınıb.
Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, zəlzələ ocağının dərinliyi 8 kilometr olub və hiss edilməyib.
Qeyd edək ki, ötən gün Şamaxı rayonunda üç dəfə zəlzələ olub.
