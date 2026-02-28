İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rusiya İrandakı vətəndaşlarını Azərbaycan vasitəsilə ölkəni tərk etməyə çağırıb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 15:09
    Rusiya İrandakı vətəndaşlarını Azərbaycan vasitəsilə ölkəni tərk etməyə çağırıb

    Rusiyanın İrandakı səfirliyi vətəndaşlarını Azərbaycan və Ermənistan ərazisi vasitəsilə ölkəni tərk etməyə çağırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Tehrandakı diplomatik missiyasının bəyanatında deyilir.

    "Səfirlik məlumat verir ki, İrandan çıxmaq üçün optimal marşrutlar Astara vasitəsilə Azərbaycana və "Nurduz"/"Aqarak" buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Ermənistana keçiddir. Hərəkət zamanı ehtiyatlı və sayıq olmağınızı xahiş edirik", - məlumatda deyilir.

    İrana hərbi zərbələr Rusiya Ermənistan səfirlik
    Посольство РФ в Иране призвало своих граждан покинуть страну через Азербайджан
    Russian embassy in Iran urges its citizens to leave the country via Azerbaijan

