Rusiya İrandakı vətəndaşlarını Azərbaycan vasitəsilə ölkəni tərk etməyə çağırıb
Region
- 28 fevral, 2026
- 15:09
Rusiyanın İrandakı səfirliyi vətəndaşlarını Azərbaycan və Ermənistan ərazisi vasitəsilə ölkəni tərk etməyə çağırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Tehrandakı diplomatik missiyasının bəyanatında deyilir.
"Səfirlik məlumat verir ki, İrandan çıxmaq üçün optimal marşrutlar Astara vasitəsilə Azərbaycana və "Nurduz"/"Aqarak" buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Ermənistana keçiddir. Hərəkət zamanı ehtiyatlı və sayıq olmağınızı xahiş edirik", - məlumatda deyilir.
Son xəbərlər
16:09
Tokayev İran ətrafındakı gərginliklə bağlı güc strukturlarına tapşırıq veribDigər ölkələr
16:07
"Rosatom" İrandakı AES-in işinə aidiyyəti olan 90-dan çox şəxsi təxliyə edibRegion
16:00
PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edibFutbol
15:54
İranda qızlar məktəbində hava zərbələri nəticəsində 40 nəfər ölüb - YENİLƏNİBRegion
15:49
Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıbMaliyyə
15:46
Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürübDigər
15:43
İran İsrail ərazisinə təxminən 35 ballistik raket buraxıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:40
XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdırDigər ölkələr
15:37