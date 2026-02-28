Посольство РФ в Иране призвало своих граждан покинуть страну через Азербайджан

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Посольство России в Иране призывает своих граждан покинуть страну через территорию Азербайджана и Армении.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в Тегеране.

    "Посольство сообщает, что оптимальные маршруты для выезда из Ирана - через Астару в Азербайджан и через КПП "Нурдуз"/"Агарак" в Армению. При передвижении просим проявлять осторожность и бдительность", - говорится в сообщении.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

