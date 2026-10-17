В результате обстрелов ВС РФ по Херсону один человек погиб, 21 ранен

В результате обстрелов Херсона (Украина) со стороны Вооруженных сил России погиб один человек, еще 21 получил ранения, включая двух детей.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области.

По данным ведомства, российские войска нанесли удар по городу четырьмя управляемыми авиабомбами.

"Мощные взрывы значительно повредили по меньшей мере 15 многоэтажек, детский сад, магазин и автомобили. Люди оказались под завалами и заблокированными в квартирах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший являлся водителем бригады скорой помощи, прибывшей для оказания помощи пострадавшим.