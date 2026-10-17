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    В результате обстрелов ВС РФ по Херсону один человек погиб, 21 ранен

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 14:13
    В результате обстрелов ВС РФ по Херсону один человек погиб, 21 ранен

    В результате обстрелов Херсона (Украина) со стороны Вооруженных сил России погиб один человек, еще 21 получил ранения, включая двух детей.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области.

    По данным ведомства, российские войска нанесли удар по городу четырьмя управляемыми авиабомбами.

    "Мощные взрывы значительно повредили по меньшей мере 15 многоэтажек, детский сад, магазин и автомобили. Люди оказались под завалами и заблокированными в квартирах", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что погибший являлся водителем бригады скорой помощи, прибывшей для оказания помощи пострадавшим.

    Российско-украинский конфликт Жертвы среди мирного населения
    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb
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    44 - Tezliklə

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