İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 14:19
    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb

    Xersonun (Ukrayna) Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, daha 21 nəfər, o cümlədən iki uşaq yaralanıb.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xerson vilayəti polisinin məlumatında bildirilib.

    Qurumun məlumatına görə, Rusiya qoşunları şəhərə dörd idarəolunan aviabomba ilə zərbə endirib.

    "Güclü partlayışlar ən azı 15 çoxmərtəbəli binaya, uşaq bağçasına, mağazaya və avtomobillərə ciddi ziyan vurub. İnsanlar dağıntılar altında qalıblar", - məlumatda bildirilib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Xerson vilayəti
    В результате обстрелов ВС РФ по Херсону один человек погиб, 21 ранен
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    20:21
    Fransada etirazçılar Lill meriyasının binasını talan ediblər
    Digər ölkələr
    20:09
    ABŞ və İsrailin İrana hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölüb
    Region
    19:50
    Mustafa Çiftçi: PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmə aparılmayıb
    Region
    19:39
    Foto
    Video
    "Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": 1918-ci ilin yayında Ağudi kəndində 75-i uşaq olmaqla, 325 nəfər öldürülüb
    Daxili siyasət
    19:33
    Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması Qara dənizə yola salınıb
    Region
    19:24
    İran ordusu: Oman dənizində zədələnmiş neft tankerlərinin sayı artır
    Region
    19:11
    Misir Səudiyyə Ərəbistanını müdafiə etməyə hazırdır
    Digər ölkələr
    19:10
    Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikib
    Region
    19:08
    İraq regional enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin birləşdirilməsini təklif edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti