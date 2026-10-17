Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2026
- 14:19
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Xersonun (Ukrayna) Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, daha 21 nəfər, o cümlədən iki uşaq yaralanıb.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xerson vilayəti polisinin məlumatında bildirilib.
Qurumun məlumatına görə, Rusiya qoşunları şəhərə dörd idarəolunan aviabomba ilə zərbə endirib.
"Güclü partlayışlar ən azı 15 çoxmərtəbəli binaya, uşaq bağçasına, mağazaya və avtomobillərə ciddi ziyan vurub. İnsanlar dağıntılar altında qalıblar", - məlumatda bildirilib.
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