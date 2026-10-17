В Японии остановлен второй энергоблок АЭС "Онагава" из-за утечки воды

В Японии остановили второй энергоблок атомной электростанции "Онагава" на северо-востоке страны из-за неисправности клапана, приведшей к утечке воды.

Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на оператора АЭС, компанию Tohoku Electric Power.

По данным компании, 17 октября энергоблок был остановлен для проверки и замены неисправного клапана.

Ранее японские медиа сообщили, что утечка составляла около 200 литров воды в час. В воде обнаружили небольшое количество радиоактивных веществ, однако, по данным оператора, за пределами станции загрязнения не зафиксировано.

Ожидается, что работы по устранению неисправности займут около 10 дней.

Отметим, что первый энергоблок АЭС "Онагава" выведен из эксплуатации, а третий с 2011 года находится на периодической проверке.