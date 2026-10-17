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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Баку завершились учения НАТО

    Армия
    • 17 октября, 2026
    • 13:34
    В Баку завершились учения НАТО

    В Баку завершились третья встреча учебного курса "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнерских стран" и учения по самооценке первого уровня.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны, учения проходили в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

    За ходом учений наблюдали высокопоставленные военнослужащие Минобороны Азербайджана, делегация НАТО и участники мониторинговой группы.

    Сначала была представлена подробная информация о сценарии и ходе учений, правилах безопасности и критериях оценки, разъяснены предстоящие задачи.

    Затем участники учений выполнили поставленные задачи.

    Наблюдавшие за ходом учений высоко оценили деятельность подразделений, уровень подготовки личного состава, его знания и навыки.

    В заключение отличившимся военнослужащим были вручены сертификаты, почетные грамоты и другие награды.

    В Баку завершились учения НАТО
    В Баку завершились учения НАТО
    В Баку завершились учения НАТО
    В Баку завершились учения НАТО
    В Баку завершились учения НАТО
    В Баку завершились учения НАТО
    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Североатлантический альянс (НАТО) Партнерство ради мира
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    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb
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