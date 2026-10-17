В Баку завершились учения НАТО

В Баку завершились третья встреча учебного курса "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнерских стран" и учения по самооценке первого уровня.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, учения проходили в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

За ходом учений наблюдали высокопоставленные военнослужащие Минобороны Азербайджана, делегация НАТО и участники мониторинговой группы.

Сначала была представлена подробная информация о сценарии и ходе учений, правилах безопасности и критериях оценки, разъяснены предстоящие задачи.

Затем участники учений выполнили поставленные задачи.

Наблюдавшие за ходом учений высоко оценили деятельность подразделений, уровень подготовки личного состава, его знания и навыки.

В заключение отличившимся военнослужащим были вручены сертификаты, почетные грамоты и другие награды.