В Баку завершились учения НАТО
- 17 октября, 2026
- 13:34
Будьте в курсе главных новостей!
В Баку завершились третья встреча учебного курса "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнерских стран" и учения по самооценке первого уровня.
Как сообщили Report в Министерстве обороны, учения проходили в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".
За ходом учений наблюдали высокопоставленные военнослужащие Минобороны Азербайджана, делегация НАТО и участники мониторинговой группы.
Сначала была представлена подробная информация о сценарии и ходе учений, правилах безопасности и критериях оценки, разъяснены предстоящие задачи.
Затем участники учений выполнили поставленные задачи.
Наблюдавшие за ходом учений высоко оценили деятельность подразделений, уровень подготовки личного состава, его знания и навыки.
В заключение отличившимся военнослужащим были вручены сертификаты, почетные грамоты и другие награды.