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    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

    Hərbi
    • 17 oktyabr, 2026
    • 13:24
    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

    Azərbaycan və NATO arasında "Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı" çərçivəsində "Tərəfdaş Ölkələrin Qabiliyyət Uyarlılığı Təşəbbüsü" təliminin 3-cü görüşü və 1-ci səviyyəli özünü qiymətləndirmə təlimi başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli hərbi qulluqçuları, NATO nümayəndə heyəti və monitorinq qrupu təlimin gedişatını izləyiblər.

    Əvvəlcə təlimin ssenarisi, gedişatı, təhlükəsizlik qaydaları və qiymətləndirmə haqqında ətraflı məlumat verilib, qarşıda duran məqsədlər izah olunub.

    Sonra təlim iştirakçıları tərəfindən tapşırıqlar praktiki olaraq yerinə yetirilib. Bölmələrin fəaliyyəti, həmçinin şəxsi heyətin hazırlığı, bilik və bacarıqları təlimin gedişatını izləyənlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.

    Sonda fərqlənən hərbi qulluqçulara sertifikat, fəxri fərman və digər mükafatlar təqdim edilib.

    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb
    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb
    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb
    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb
    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb
    Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

    NATO təlimi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    Foto
    В Баку завершились учения НАТО
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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