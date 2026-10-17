В США хакер получил доступ к персональным данным миллионов школьников

В американском штате Калифорния хакер получил доступ к персональным данным миллионов учащихся, включая имена, даты рождения, адреса и сведения об инвалидности.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство образования Калифорнии.

По данным ведомства, утечка затронула информацию обо всех учащихся за последние три учебных года. Только в 2025-2026 учебном году в штате насчитывалось более 5,7 млн школьников.

Установлено, что злоумышленник получил доступ к системе некоммерческой организации Educational Testing Service (ETS), занимающейся проведением образовательного тестирования, и копировал данные с 22 мая по 18 сентября 2026 года.

Нарушение безопасности было обнаружено 25 сентября. В настоящее время организация уведомляет пострадавших учащихся и их семьи.

В министерстве подчеркнули, что свидетельств публикации похищенных данных пока не обнаружено. При этом номера социального страхования и конфиденциальная финансовая информация не пострадали.

В ETS сообщили об усилении мер информационной безопасности и введении дополнительных механизмов контроля доступа.