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    В Азербайджане за 9 месяцев произведено 269,4 тыс. тонн метанола

    Энергетика
    • 17 октября, 2026
    • 14:24
    В Азербайджане за 9 месяцев произведено 269,4 тыс. тонн метанола

    В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года произведено 269,4 тыс. тонн метанола (метилового спирта), что на 25,2% меньше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    На 1 октября текущего года образовался остаток готовой продукции в объеме 38,1 тыс. тонн.

    Отметим, что метанол производится на Метанольном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе Баку. Завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, с 2016 года функционирует под управлением дочернего предприятия SOCAR - ООО SOCAR Metanol, а с августа 2017 года перешел в собственность компании. Предприятие обладает мощностью по производству 650-700 тыс. тонн метанола в год. В производстве в качестве сырья используются природный газ и опресненная вода.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Метанол Метаноловый завод Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb
    44 - Tezliklə
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