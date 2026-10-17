В Азербайджане за 9 месяцев произведено 269,4 тыс. тонн метанола

В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года произведено 269,4 тыс. тонн метанола (метилового спирта), что на 25,2% меньше по сравнению с 9 месяцами 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

На 1 октября текущего года образовался остаток готовой продукции в объеме 38,1 тыс. тонн.

Отметим, что метанол производится на Метанольном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе Баку. Завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, с 2016 года функционирует под управлением дочернего предприятия SOCAR - ООО SOCAR Metanol, а с августа 2017 года перешел в собственность компании. Предприятие обладает мощностью по производству 650-700 тыс. тонн метанола в год. В производстве в качестве сырья используются природный газ и опресненная вода.