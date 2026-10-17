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    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 17 oktyabr, 2026
    • 13:49
    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 269,4 min ton həcmində metanol (metil spirit) istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 25,2 % azdır.

    Bu ilin oktyabrın 1-nə 38,1 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Qeyd edək ki, Metanol Bakının Qaradağ rayonundakı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Metanol Zavodunda istehsal edilir. 2013-cü ildə istismara verilmiş zavod 2016-cı ildənn SOCAR-ın törəmə müəssisəsi - "SOCAR Metanol" MMC-nin idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərir, 2017-ci ilin avqust ayından isə şirkətin mülkiyyətinə keçib. Müəssisə illik 650-700 min ton metanol istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsalatda xammal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur.

    Metanol istehsalı Metil spirti Dövlət Statistika Komitəsi
    В Азербайджане за 9 месяцев произведено 269,4 тыс. тонн метанола
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