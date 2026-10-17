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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Азербайджане за сутки задержан 51 разыскиваемый

    Происшествия
    • 17 октября, 2026
    • 14:55
    В Азербайджане за сутки задержан 51 разыскиваемый

    Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали в общей сложности 51 человека, находившегося в розыске.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Среди них 36 человек, находившиеся в розыске в качестве должника, и 5 разыскиваемых за мошенничество.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Находящийся в розыске
    Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51 nəfər saxlanılıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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