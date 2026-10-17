В Азербайджане за сутки задержан 51 разыскиваемый
Происшествия
- 17 октября, 2026
- 14:55
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали в общей сложности 51 человека, находившегося в розыске.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
Среди них 36 человек, находившиеся в розыске в качестве должника, и 5 разыскиваемых за мошенничество.
Последние новости
20:22
МВД Турции исключило сделки и уступки в отношении РККВ регионе
20:06
Во Франции протестующие ворвались в здание мэрии Лилля и устроили погромДругие страны
19:44
Фото
Места памяти Западного Азербайджана: Летом 1918 года в селе Агуды были убиты 325 человек, в том числе 75 детейВнутренняя политика
19:39
В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеровВ регионе
19:23
Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая МерцаДругие страны
19:06
В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсовВ регионе
18:57
Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран регионаДругие страны
18:32
Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской АравииДругие страны
18:15
У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодкеДругие страны