В Азербайджане за сутки задержан 51 разыскиваемый

Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали в общей сложности 51 человека, находившегося в розыске.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Среди них 36 человек, находившиеся в розыске в качестве должника, и 5 разыскиваемых за мошенничество.