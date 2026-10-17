Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 17 oktyabr, 2026
- 14:09
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Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 36 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Oktyabrın 16-da polis tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 5 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
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