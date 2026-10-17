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    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2026
    • 14:09
    Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 36 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Oktyabrın 16-da polis tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 5 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Axtarışda olanlar
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