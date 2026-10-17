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    В Баку прошел фестиваль индонезийской кухни и культуры

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2026
    • 14:04
    В Баку прошел фестиваль индонезийской кухни и культуры

    В Баку прошел "Фестиваль кулинарной дипломатии Индонезии-2026", приуроченный к Национальному дню креативной экономики Индонезии.

    Как передает Report, мероприятие было организовано посольством Индонезии в Азербайджане совместно с представительством Национального движения креативной экономики Индонезии (Gekrafs Azerbaijan).

    Фестиваль прошел на территории посольства Индонезии в Баку. Целью мероприятия стало знакомство азербайджанской общественности с национальной кухней и культурой Индонезии, а также поддержка малого предпринимательства индонезийской диаспоры.

    В рамках мероприятия посетителям представили традиционные индонезийские блюда, провели кулинарные мастер-классы и рассказали об истории национальной кухни. Программа также включала музыкальные выступления и показ традиционных индонезийских костюмов.

    Посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми отметил значение подобных мероприятий для укрепления культурных связей и развития двустороннего сотрудничества.

    В фестивале приняли участие около 150 человек, включая представителей дипломатического корпуса, индонезийской диаспоры, местных предпринимателей и медиа.

    Посольство Индонезии Берлиан Хелми
    Bakıda İndoneziya mətbəxi və mədəniyyəti festivalı keçirilib
    Indonesian cuisine showcased in Baku
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    44 - Tezliklə

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