В Баку прошел фестиваль индонезийской кухни и культуры

В Баку прошел "Фестиваль кулинарной дипломатии Индонезии-2026", приуроченный к Национальному дню креативной экономики Индонезии.

Как передает Report, мероприятие было организовано посольством Индонезии в Азербайджане совместно с представительством Национального движения креативной экономики Индонезии (Gekrafs Azerbaijan).

Фестиваль прошел на территории посольства Индонезии в Баку. Целью мероприятия стало знакомство азербайджанской общественности с национальной кухней и культурой Индонезии, а также поддержка малого предпринимательства индонезийской диаспоры.

В рамках мероприятия посетителям представили традиционные индонезийские блюда, провели кулинарные мастер-классы и рассказали об истории национальной кухни. Программа также включала музыкальные выступления и показ традиционных индонезийских костюмов.

Посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми отметил значение подобных мероприятий для укрепления культурных связей и развития двустороннего сотрудничества.

В фестивале приняли участие около 150 человек, включая представителей дипломатического корпуса, индонезийской диаспоры, местных предпринимателей и медиа.