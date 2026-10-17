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    Пострадавшие в ДТП в Билясуваре переведены в КМЦ - Обновлено-2

    Происшествия
    • 17 октября, 2026
    • 17:09
    Пострадавшие в ДТП в Билясуваре переведены в КМЦ - Обновлено-2

    Пострадавшие в ДТП в Билясуварском районе переведены в Клинический медицинский центр (КМЦ).

    Об этом в ответ на запрос муганского бюро Report заявили в TƏBİB.

    "Сегодня в 10:30 трое пострадавших в ДТП в Билясуварском районе - двое мужчин и женщина - были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Билясуварской центральной районной больницы с множественными травмами различных частей тела.

    После оказания первичной медицинской помощи пострадавших перевели в Клинический медицинский центр для дальнейшего специализированного лечения", - говорится в сообщении.

    Установлены личности погибших в ДТП в селе Самедабад Билясуварского района.

    Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль Toyota, которым управлял Таджеддин Юсифов (1986 г.р.), перевернулся после того, как водитель не справился с управлением.

    В результате ДТП Юсифов и его пассажирка Товуз Ахундова (1966 г. р.) скончались на месте. Еще три человека, находившиеся в автомобиле, получили травмы и были доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

    В Билясуварском районе зафиксировано тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Билясувар-Бахрамтепе, проходящем через село Самедабад.

    По предварительным данным, в результате опрокидывания легкового автомобиля, вышедшего из-под контроля водителя, погибли два человека, еще трое получили травмы.

    По факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Билясувар
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    Biləsuvardakı avtoqəzada xəsarət alanlar Kliniki Tibbi Mərkəzə təxliyə olunublar - yenilənib-2
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