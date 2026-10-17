Пострадавшие в ДТП в Билясуваре переведены в КМЦ - Обновлено-2

Пострадавшие в ДТП в Билясуварском районе переведены в Клинический медицинский центр (КМЦ).

Об этом в ответ на запрос муганского бюро Report заявили в TƏBİB.

"Сегодня в 10:30 трое пострадавших в ДТП в Билясуварском районе - двое мужчин и женщина - были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Билясуварской центральной районной больницы с множественными травмами различных частей тела.

После оказания первичной медицинской помощи пострадавших перевели в Клинический медицинский центр для дальнейшего специализированного лечения", - говорится в сообщении.

15:25

Установлены личности погибших в ДТП в селе Самедабад Билясуварского района.

Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль Toyota, которым управлял Таджеддин Юсифов (1986 г.р.), перевернулся после того, как водитель не справился с управлением.

В результате ДТП Юсифов и его пассажирка Товуз Ахундова (1966 г. р.) скончались на месте. Еще три человека, находившиеся в автомобиле, получили травмы и были доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

14:37

В Билясуварском районе зафиксировано тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Билясувар-Бахрамтепе, проходящем через село Самедабад.

По предварительным данным, в результате опрокидывания легкового автомобиля, вышедшего из-под контроля водителя, погибли два человека, еще трое получили травмы.

По факту ведется расследование.