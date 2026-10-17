В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города

В Физули по случаю Дня города состоялись мастер-классы по рисованию и выставка рисунков детей.

Как передает корреспондент Report из Физули, мероприятия организованы специальным представительством президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах совместно с Министерством культуры.

Творческая программа прошла перед зданием полной средней школы №1 им. Мирзы Улугбека. Школьники, принявшие в ней участие, представили свои рисунки на свободную тему.