В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города
Kультурная политика
- 17 октября, 2026
- 13:50
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В Физули по случаю Дня города состоялись мастер-классы по рисованию и выставка рисунков детей.
Как передает корреспондент Report из Физули, мероприятия организованы специальным представительством президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах совместно с Министерством культуры.
Творческая программа прошла перед зданием полной средней школы №1 им. Мирзы Улугбека. Школьники, принявшие в ней участие, представили свои рисунки на свободную тему.
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