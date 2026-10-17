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    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города

    Kультурная политика
    • 17 октября, 2026
    • 13:50
    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города

    В Физули по случаю Дня города состоялись мастер-классы по рисованию и выставка рисунков детей.

    Как передает корреспондент Report из Физули, мероприятия организованы специальным представительством президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах совместно с Министерством культуры.

    Творческая программа прошла перед зданием полной средней школы №1 им. Мирзы Улугбека. Школьники, принявшие в ней участие, представили свои рисунки на свободную тему.

    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города
    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города
    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города
    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города
    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города
    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города
    В Физули организованы детские творческие программы ко Дню города
    Освобожденные территории Азербайджана Министерство культуры Азербайджана
    Фото
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib
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