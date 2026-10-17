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    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 17 oktyabr, 2026
    • 13:39
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib

    Füzuli şəhərində 17 Oktyabr – Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib.

    "Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, tədbir Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Mirzə Uluqbəy adına 1 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutub.

    Məktəbin qarşısında keçirilən sərgiyə qatılan şagirdlər öz təfəkkürlərinə uyğun olaraq seçdikləri mövzular üzrə rəsmlər çəkiblər.

    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib
    Füzulidə uşaqlar üçün rəsm üzrə ustad dərsləri və rəsm sərgisi keçirilib

    Rəsm sərgisi Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi Füzuli
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