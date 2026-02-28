SEPAH İrana endirilən zərbələrə "Daşqının sonu" əməliyyatı ilə cavab verəcək
- 28 fevral, 2026
- 12:01
İran öz ərazisinə edilən hücuma yaxın saatlarda cavab verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə KİV İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanlığına istinadən məlumat yayıb.
SEPAH əməliyyatı "Daşqının sonu" adlandırıb.
