İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    SEPAH İrana endirilən zərbələrə "Daşqının sonu" əməliyyatı ilə cavab verəcək

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 12:01
    SEPAH İrana endirilən zərbələrə Daşqının sonu əməliyyatı ilə cavab verəcək

    İran öz ərazisinə edilən hücuma yaxın saatlarda cavab verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə KİV İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanlığına istinadən məlumat yayıb.

    SEPAH əməliyyatı "Daşqının sonu" adlandırıb.

    İrana hərbi zərbələr SEPAH
    КСИР операцией "Конец потопа" ответит на удары по Ирану
    IRGC to respond to strikes on Iran with 'End of the Flood' operation

    Son xəbərlər

    13:12

    Cəlilabadda Uzuntəpə su anbarında suyun səviyyəsi artıb, subasma təhlükəsi yaranıb

    Hadisə
    13:11

    KİV: Qətər üzərində İran raketi zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    13:10

    Şəmkirdə iki avtomobil toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    13:10

    Bəhreyndə həyəcan siqnalı işə düşüb

    Digər ölkələr
    13:08
    Foto

    FHN-in "112" qaynar xəttinə hər gün 6 mindən çox zəng daxil olur

    Daxili siyasət
    13:05

    Hersoq: İrana qarşı əməliyyatın regionda tarixi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına ümid edirəm

    Digər ölkələr
    12:58

    İsrail HHM vasitələri İran raketini zərərsizləşdirib, zərərçəkən yoxdur - YENİLƏNİB

    Region
    12:50

    FHN-in idarə rəisi: Qaynar xəttə daxil olan müraciətlərin əksəriyyəti yalan xarakterli olur

    Daxili siyasət
    12:46

    Avstriyalı mütəxəssis Roman Yahoda Bakıda yeni əməkdaşlıq perspektivlərindən danışıb

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti