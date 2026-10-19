İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi "Kurort" QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib

    Turizm
    • 19 oktyabr, 2026
    • 19:05
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi Kurort QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib

    Daşkənddə səfərdə olan Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) nümayəndə heyəti Azərbaycanın Özbəkistandakı Səfirliyinin nəzdində Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində bu ölkənin turizm şirkətlərinin 60-dan çox nümayəndəsi ilə görüş keçirib.

    Tədbirdə ölkəmizin zəngin təbii resurslarının, əlverişli iqliminin və füsunkar təbiətinin turistlər üçün cəlbedici olduğu vurğulanıb, sağlamlıq turizmi potensialı barədə ətraflı məlumat verilib.

    Turizm şirkətlərinin nümayəndələrinə AHİK-in "Kurort" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (QSC) və "Kurort" Turizm İnformasiya Mərkəzinin fəaliyyəti, Konfederasiyanın sağlamlıq və istirahət mərkəzlərinin infrastrukturu, müalicə və istirahət imkanları, eləcə də göstərilən xidmətlər barədə təqdimat keçirilib.

    Özbəkistan Respublikasının Turizm Komitəsinin nümayəndəsi xanım Şaxloxan Soliyeva isə ölkəsinin turizm siyasətindən, turistlərin maraq göstərdiyi tarixi-mədəni abidələrindən bəhs edib, Azərbaycanla turizm əlaqələrinin inkişafı və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün mövcud imkanları diqqətə çatdırıb.

    Görüş çərçivəsində sağlamlıq turizmi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi Kurort QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi Kurort QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi Kurort QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi Kurort QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi Kurort QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi Kurort QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi Kurort QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi Kurort QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Daşkənd (Özbəkistan)
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