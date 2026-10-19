İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Borussiya" Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"la oyunöncəsi son məşqinə çıxıb

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 18:40
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda Bakıda "Sabah"la üz-üzə gələcək Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu oyundan əvvəl məşqə çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bundesliqa təmsilçisinin Bakı Olimpiya Stadionunda gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub.

    Futbolçular isinmə hərəkətlərinin ardından müxtəlif terminləri yerinə yetiriblər.

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Borussiya" matçı oktyabrın 20-də, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.

    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Borussiya Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahla oyunöncəsi son məşqinə çıxıb

    UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:02
    Azərbaycan Yunanıstana təbii qaz ixracını 18 %-dən çox artırıb
    Energetika
    18:59
    Rusiya İrandan Rəşt-Astara dəmir yolu üçün torpağın satın alınmasının təsdiqini gözləyir
    Region
    18:52
    Video
    BTQ: Parisdə polis bir kanakı amansızcasına döyüb
    Xarici siyasət
    18:43
    Foto
    TÜRKPA Qadın Parlamentarilər Qrupunun 5-ci iclası keçirilib
    Xarici siyasət
    18:40
    Foto
    "Borussiya" Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"la oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Futbol
    18:38
    Sudanda avtovağzala PUA zərbəsi nəticəsində 80-ə yaxın insan ölüb
    Digər ölkələr
    18:30
    Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edir
    İnfrastruktur
    18:21
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 5 %-dən çox artırıb
    Biznes
    18:21
    Baş Prokurorluq: Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar yayan 7 nəfər beynəlxalq axtarışa verilib
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti