BTQ: Parisdə polis bir kanakı amansızcasına döyüb
- 19 oktyabr, 2026
- 18:52
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Fransa paytaxtı Parisdə polis bir kanakı amansızcasına döyüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Təşəbbüs Qrupu (BTQ) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
"Fransa hökuməti həm paytaxtda, həm də dənizaşırı müstəmləkələrində nəzarəti itirdikcə açıq şəkildə fundamental hüquqları hədəf alır. Parisin mərkəzində gənc bir kanakın polis tərəfindən amansızcasına döyülməsi və Qvadelupada yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün qəflətən gecə komendant saatının tətbiq edilməsi bu reallığın bariz sübutudur", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, ictimai təhlükəsizliyin qorunması bəhanəsi ilə həyata keçirilən bu sərt tədbirlər zərurəti, müddəti və miqyası baxımından dinc toplaşma kimi fundamental hüquqla tamamilə ziddiyyət təşkil edir: "Dialoq qurmaq əvəzinə, Fransa məhdudiyyətlər və qorxu yolu ilə öz xalqını susdurmağı hədəfləyir. Paris azadlığı boğur, dünya isə onun iddia etdiyi demokratik dəyərlərin mütləq iflasını izləyir".
The brutal French police beating of a young Kanaky in Paris. The French government is openly targeting fundamental rights as it loses control both in the capital and its overseas colonies. The brutal police beating of a young Kanaky in the heart of Paris and the sudden imposition of a night curfew on minors in Guadeloupe are stark proof of this reality. These extreme actions taken under the pretext of maintaining public safety in their necessity, duration, and scope are completely incompatible with the fundamental right to peaceful assembly. Instead of establishing dialogue, France aims to silence its people through restrictions and fear. Paris is suffocating freedom, while the world watches the absolute failure of its self-proclaimed democratic values. #France #Kanaky #Guadeloupe #HumanRights #PoliceViolence #FreedomOfAssembly #RightToProtest #Colonialism #StateRepression #CivilLiberties #Democracy #StopPoliceBrutality #OverseasTerritories #Decolonization #EndColonialism— Baku Initiative Group (@bakuinitiative) October 19, 2026