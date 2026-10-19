БИГ заявила о жестоком избиении молодого канака полицией в Париже

Французские полицейские жестоко избили молодого канака в центре Парижа, что является очередным доказательством посягательства на фундаментальные права жителей заморских территорий.

Как сообщает Report, соответствующее заявление Бакинская инициативная группа распространила в социальной сети X.

"По мере того как правительство Франции теряет контроль как в столице, так и в своих заморских колониях, оно открыто посягает на фундаментальные права. Жестокое избиение молодого канака полицией в центре Парижа и внезапное введение ночного комендантского часа для несовершеннолетних в Гваделупе - наглядные свидетельства этой реальности", - говорится в публикации.

В БИГ отметили, что жесткие меры, принимаемые под предлогом обеспечения общественной безопасности, с точки зрения их необходимости, продолжительности и масштаба полностью противоречат такому фундаментальному праву, как свобода мирных собраний.

"Вместо того чтобы вести диалог, Франция стремится заставить свой народ замолчать посредством ограничений и запугивания. Париж душит свободу, а мир наблюдает за полным крахом провозглашаемых им демократических ценностей", - подчеркнули в организации.