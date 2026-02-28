КСИР операцией "Конец потопа" ответит на удары по Ирану
- 28 февраля, 2026
- 12:28
Иран ответит на атаку по своей территории в ближайшие часы.
Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Операцию КСИР назвал "Конец потопа".
12:28
