Иран нанес удары по четырем военным базам США на Ближнем Востоке

    • 28 февраля, 2026
    • 14:06
    Иран нанес удары по четырем военным базам США, расположенным в странах Персидского заливом.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

    "Ракетным ударам Ирана подверглись авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, а также база Пятого флота ВМС США в Бахрейне", - сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции.

    Лента новостей