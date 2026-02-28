Иран нанес удары по четырем военным базам США на Ближнем Востоке
- 28 февраля, 2026
- 14:06
Иран нанес удары по четырем военным базам США, расположенным в странах Персидского заливом.
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.
"Ракетным ударам Ирана подверглись авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, а также база Пятого флота ВМС США в Бахрейне", - сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции.
