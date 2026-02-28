İran ABŞ-nin dörd hərbi bazasına zərbələr endirib
Region
- 28 fevral, 2026
- 14:09
İran ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrindəki dörd hərbi bazasına zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i məlumat yayıb.
"Qətərdəki Əl-Üdeyd, Küveytdəki Əli əl-Salim, BƏƏ-dəki Əl-Dəfra aviabazaları, eləcə də ABŞ HDQ-nin Bəhreyndəki Beşinci Donanmasının bazası İranın raket zərbələrinə məruz qalıb", - "Fars" agentliyi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna istinadən xəbər verir.
