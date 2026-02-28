İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İran ABŞ-nin dörd hərbi bazasına zərbələr endirib

    28 fevral, 2026
    İran ABŞ-nin dörd hərbi bazasına zərbələr endirib

    İran ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrindəki dörd hərbi bazasına zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i məlumat yayıb.

    "Qətərdəki Əl-Üdeyd, Küveytdəki Əli əl-Salim, BƏƏ-dəki Əl-Dəfra aviabazaları, eləcə də ABŞ HDQ-nin Bəhreyndəki Beşinci Donanmasının bazası İranın raket zərbələrinə məruz qalıb", - "Fars" agentliyi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna istinadən xəbər verir.

    Иран нанес удары по четырем военным базам США на Ближнем Востоке
    Iran strikes four US military bases

