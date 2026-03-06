İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev: Edi Ramaya Azərbaycana göstərdiyi sarsılmaz dəstəyə görə minnətdarlığımı bildirirəm

    Xarici siyasət
    06 mart, 2026
    • 17:43
    İlham Əliyev: Edi Ramaya Azərbaycana göstərdiyi sarsılmaz dəstəyə görə minnətdarlığımı bildirirəm

    Prezident İlham Əliyev Albaniya Baş naziri Edi Ramaya İranın Naxçıvana etdiyi dron hücumlarından sonra Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlıq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Mən Albaniyanin Baş naziri Edi Ramaya İran dövləti tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına edilən dron hücumlarından sonra Azərbaycana göstərilən sarsılmaz dəstəyə görə ən dərin minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Xalqımız nümayiş etdirdiyiniz qəti mövqeyi, həmrəyliyi və birliyi yüksək qiymətləndirir", - paylaşımda vurğulanıb.

    Ильхам Алиев: Выражаю благодарность Эди Раме за непоколебимую поддержку Азербайджана
    President Ilham Aliyev thanks Albanian PM for unwavering support for Azerbaijan

