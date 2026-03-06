İlham Əliyev: Edi Ramaya Azərbaycana göstərdiyi sarsılmaz dəstəyə görə minnətdarlığımı bildirirəm
- 06 mart, 2026
- 17:43
Prezident İlham Əliyev Albaniya Baş naziri Edi Ramaya İranın Naxçıvana etdiyi dron hücumlarından sonra Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlıq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Mən Albaniyanin Baş naziri Edi Ramaya İran dövləti tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına edilən dron hücumlarından sonra Azərbaycana göstərilən sarsılmaz dəstəyə görə ən dərin minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Xalqımız nümayiş etdirdiyiniz qəti mövqeyi, həmrəyliyi və birliyi yüksək qiymətləndirir", - paylaşımda vurğulanıb.
I would like to express my deepest gratitude to the Prime Minister of the Republic of Albania, Mr. Edi Rama, for the unwavering support for Azerbaijan after the drone attacks on Nakhchivan by the state of Iran.— Ilham Aliyev (@presidentaz) March 6, 2026
Our people highly appreciate your firm stance, solidarity and unity… https://t.co/hIhQoYPnEr